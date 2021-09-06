Вакансии с самыми высокими зарплатами нашли в сфере образования

Эксперты составили топ самых высокооплачиваемых вакансий сентября. Три из них оказались в сфере образования.

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями сентября стали директор образовательного центра, разработчик и руководитель отдела продаж. Рейтинг составили специалисты сервиса «Работа.ру».

Генеральному директору образовательного центра в Москве готовы платить до 300 тысяч рублей в месяц. Ему нужно развивать продажи, управлять персоналом, быть готовым к ненормированному рабочему дню.

Руководителю отдела продаж в онлайн-школе 3D-моделирования предлагают зарплату до 200 тысяч рублей. До 100 тысяч рублей в месяц готовы предложить преподавателю химии в онлайн-школе.