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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Вакансии с самыми высокими зарплатами нашли в сфере образования

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Эксперты составили топ самых высокооплачиваемых вакансий сентября. Три из них оказались в сфере образования.

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями сентября стали директор образовательного центра, разработчик и руководитель отдела продаж. Рейтинг составили специалисты сервиса «Работа.ру».

Генеральному директору образовательного центра в Москве готовы платить до 300 тысяч рублей в месяц. Ему нужно развивать продажи, управлять персоналом, быть готовым к ненормированному рабочему дню.

Руководителю отдела продаж в онлайн-школе 3D-моделирования предлагают зарплату до 200 тысяч рублей. До 100 тысяч рублей в месяц готовы предложить преподавателю химии в онлайн-школе.

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Экономика #Рынок труда
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