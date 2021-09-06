Похолодание до -5 градусов пообещали омичам

Кратковременные заморозки придут в Омскую область, ночные температуры будут опускаться до минус 5 градусов, сообщила в понедельник администрация Омска со ссылкой на синоптиков.

«Сегодня ночью в Омской области ожидаются заморозки с понижением температуры до 0…-5 градусов. Такая тенденция сохранится до конца текущей рабочей недели», – говорится в сообщении.

По информации администрации, из-за холодов в городе не исключено возникновение ЧС, связанных с пожарами в частном секторе, а также авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения.