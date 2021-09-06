Холодный фронт изменит погоду в Новосибирске

Холодный фронт накроет Новосибирск в середине недели, но есть надежда, что к выходным потеплеет, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Пока сохраняется теплая воздушная масса. Сегодня и завтра небольшая облачность, без осадков», – рассказала синоптик.

По ее словам, будет дуть северный ветер. Ночью ожидается 11-13, в пригороде – 6-8 градусов. Днем во вторник – 23-25 градусов.

Ночь на среду ожидается преимущественно без осадков, во второй половине дня возможен дождь с грозой. Скорость ветра в порывах с прохождением холодного фронта увеличится до 17 метров в секунду. Ночью будет 9-11 градусов, днем – не выше 14-16 градусов.

В четверг еще будут кратковременные дожди с грозами, а вот в пятницу вероятность осадков ниже, они ожидаются только ночью.

«Волны тепла еще будут после 10 числа (пятницы), сильно расстраиваться не стоит. Дальше ожидается погода без осадков», – сказала собеседница.