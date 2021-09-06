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Численность военного резерва увеличат в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны России нарастить численность резервистов, говорится в сообщении российского военного ведомства

Граждане, зачисленные в мобилизационный людской резерв, обеспечиваются современной экипировкой, денежными выплатами, всеми видами довольствия, а также квалифицированной медицинской помощью.

«Впервые резервисты стали привлекаться к мероприятиям подготовки Вооруженных сил Российской Федерации с 2016 года», — говорится в сообщении.

Ежегодно подразделения, укомплектованные резервистами, принимают участие во всех крупных учениях, проводимых от Камчатки до Калининграда, от Заполярья до Крыма, в ходе которых традиционно заслуживают высокой оценки командования, уточнили в Минобороны.

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