Туристов пустят на гребень плотины Саяно-Шушенской ГЭС

Самая мощная в России Саяно-Шушенская ГЭС в Хакасии открыла двери для туристов, их пустят в машинный зал и на гребень плотины, сообщила замгубернатора Хакасии Ирина Войнова.
Гидроэлектростанция будет принимать четыре группы в неделю по 20 человек. Экскурсии будут организовывать официальные туроператоры, с которыми ГЭС подписала соглашения о сотрудничестве.
«На ГЭС существует свой музей. Экскурсия начинается с него.
Затем туристов допустят в машинный зал, где установлены гидроагрегаты, которые,
собственно, и вырабатывают электроэнергию. Здесь, наверное, каждый становится
опытным автомобилистом и прислушивается, все ли двигатели работают как
положено... После этого туристов поднимут на гребень плотины. Здесь замираешь
от восторга, и приходит понимание масштаба сооружения, его мощи и красоты», — написала
в соцсетях Войнова.
Саяно-Шушенская ГЭС — крупнейшая по установленной мощности электростанция России. Уникальная арочно-гравитационная плотина станции высотой 242 метра — самая высокая плотина России и одна из высочайших плотин мира.
17 августа 2009 года на станции произошла крупнейшая в истории российской гидроэнергетики авария, ставшая причиной гибели 75 человек. Восстановление станции было в целом завершено 12 ноября 2014 года после пуска последнего нового гидроагрегата.