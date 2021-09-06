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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Туристов пустят на гребень плотины Саяно-Шушенской ГЭС

Источник:
Sibnet.ru
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Самая мощная в России Саяно-Шушенская ГЭС в Хакасии открыла двери для туристов, их пустят в машинный зал и на гребень плотины, сообщила замгубернатора Хакасии Ирина Войнова.

Гидроэлектростанция будет принимать четыре группы в неделю по 20 человек. Экскурсии будут организовывать официальные туроператоры, с которыми ГЭС подписала соглашения о сотрудничестве.

«На ГЭС существует свой музей. Экскурсия начинается с него. Затем туристов допустят в машинный зал, где установлены гидроагрегаты, которые, собственно, и вырабатывают электроэнергию. Здесь, наверное, каждый становится опытным автомобилистом и прислушивается, все ли двигатели работают как положено... После этого туристов поднимут на гребень плотины. Здесь замираешь от восторга, и приходит понимание масштаба сооружения, его мощи и красоты», — написала в соцсетях Войнова.

Саяно-Шушенская ГЭС — крупнейшая по установленной мощности электростанция России.  Уникальная арочно-гравитационная плотина станции высотой 242 метра — самая высокая плотина России и одна из высочайших плотин мира.  

17 августа 2009 года на станции произошла крупнейшая в истории российской гидроэнергетики авария, ставшая причиной гибели 75 человек. Восстановление станции было в целом завершено 12 ноября 2014 года после пуска последнего нового гидроагрегата.

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