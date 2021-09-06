Исторические сериалы про Елизавету и Шостаковича покажут на «России»

Телеканал «Россия» в новом сезоне представит два исторических проекта — сериалы «Седьмая симфония» про композитора Дмитрия Шостаковича и «Елизавета» про императрицу России, сообщила пресс-служба канала.

«Седьмая симфония»

Сериал «Седьмая симфония» расскажет о судьбе известного произведения Шостаковича. Концерт и трансляция ее по радио стали сильным эмоциональным потрясением, подарившим надежду и укрепившим дух людей.

Когда было принято решение, что Седьмая симфония Шостаковича должна быть исполнена в родном городе, дирижеру Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета Карлу Элиасбергу предстояло собрать исполнителей и начать репетиции. Однако музыкантов, способных сыграть сложное произведение, в Ленинграде фактически не осталось: кто-то умер от голода, кто-то ушел на фронт, а кто-то пропал без вести.

кадр из фильма "Седьмая симфония" Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Режиссером ленты выступил Александр Котт. Главные роли исполнили Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, Наталья Рогожкина, Виктория Толстоганова, Дарья Коныжева, Лидия Вележева, Тимофей Трибунцев, Борис Смолкин, Игорь Ясулович, Анна Цуканова-Котт.

«Елизавета»

Историческая сага расскажет о дочери Петра I, которой в 16 лет суждено было принять власть. В первый раз полюбившая Елизавета оказалась не готова пожертвовать чувством ради власти. Завещание отца она воспринимает как проклятие.

Юная императрица сразу же обретает врагов в лице самых влиятельных придворных Остермана и Меншикова. И даже родная мать видит в ней теперь только соперницу в борьбе за трон. Так юная Елизавета оказывается втянутой в водоворот дворцовых интриг. Прежде чем стать великой императрицей и защитить Россию от хаоса и смуты, ей предстоит через многое пройти.

кадр из сериала "Елизавета" Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Режиссер-постановщик сериала — Дмитрий Иосифов. В главных ролях Юлия Хлынина, Александр Балуев, Агриппина Стеклова, Алексей Агранович, Виктор Раков, Кирилл Чернышенко, Кирилл Кузнецов, Артем Ключников, Денис Нурулин, Никита Григорьев, Ангелина Поплавская, Артур Ваха.

Даты премьер исторических сериалов канал «Россия» пока не сообщает.