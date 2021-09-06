Мю-штамм коронавируса посчитали способным обходить защиту

Мю-штамм коронавируса вызывает беспокойство у специалистов, и они сейчас пытаются получить как можно больше информации о нем, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

«У него имеется ряд мутаций, что указывает на возможность уклоняться от защиты определенных антител», — приводит РИА Новости слова Фаучи, сказанные им в эфире американского телевидения. Он добавил, что специалисты внимательно следят за мутациями коронавируса, и к мю-штамму, в частности, относятся очень серьезно.

Тем не менее, как отметил главный инфекционист США, сейчас штамм «мю» не представляет серьезной угрозы, так как в Америке по-прежнему доминирует другая вариация вируса — «дельта».

Вариант коронавируса B.1.621, известный как штамм «мю», выявили еще в январе 2021 года в Колумбии. Он распространен в 40 странах, включая Перу, Чили, США и другие.

В конце августа Всемирная организация здравоохранения назвала его «вариантом, представляющим интерес» из-за мутационной вставки 146 N и нескольких аминокислотных замен в спайк-белке.

В России о случаях заражения мю-штаммом пока не сообщалось. Глава Роспотребназора Анна Попова ранее отмечала, что отечественные вакцины защищают от любых мутаций коронавируса.