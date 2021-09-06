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Новосибирское метро сократит время работы из-за стройки «Спортивной»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Жители левобережья в Новосибирске двое выходных и одну среду в сентябре смогут попасть домой на метро только до 22 часов вместо полуночи – метрополитен изменит график из-за строительства новой станции «Спортивной».

«В целью соблюдения требований технологии укладки бетона на строящейся станции «Спортивной» 11, 12, 15, 21, 25 и 26 сентября станции "Студенческая" и "Площадь Маркса" будут работать до 22.00», – сообщила пресс-служба метрополитена в понедельник.

Остальные станции Ленинской и Дзержинской линий в эти дни будут работать в установленном порядке.

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Новосибирск #Транспорт и дороги
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