Приковавший подругу к батарее подросток заслушал приговор

Подросток в Новосибирске приковал подругу к батарее из ревности и получил за это условный срок, сообщило в понедельник СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, преступление произошло в апреле в общежитии на улице Лазарева. 16-летний парень приревновал 17-летнюю девушку, прочитав ее переписку.

Девушка попыталась уйти, но парень побил ее по лицу, после чего взял наручники и пристегнул руку потерпевшей к батарее, закрыл комнату и ушел.

Девушке удалось позвонить маме, та обратилась в полицию. Полицейские освободили подростка, а ее парня задержали. Вину в преступлении он не признал.

«Судом при определении размера наказания учтены характеризующие данные подсудимого, в связи с чем ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года», – говорится в сообщении.