Семена Слепакова и Аглаю Тарасову заподозрили в романе

Шоумен Семен Слепаков и актриса Аглая Тарасова вместе пришли
на закрытую вечеринку, и пару тут же заподозрили в отношениях, поскольку обе
знаменитости свободны.
Слепаков и Тарасова стали гостями на празднике Рош ха-Шану в Еврейском музее толерантности, сообщает журнал Starhit. Видео, где пара сидит вместе за столом, появилось в Instagram сына Ильи Авербуха Мартина, который тоже был на закрытом мероприятии.
На видео Слепаков произносит тост, а Алгая Тарасова сидит
рядом и внимательно слушает своего спутника.
Актриса на 14 лет младше звезды Comedy Club, Слепакову в августе исполнился 41 год. Он был сценаристом сериала «Интерны», в последних сезонах которого
появилась Аглая Тарасова в роли племянницы Купитмана Софьи Калининой.
Семен Слепаков год назад развелся, Тарасова тоже свободна.
Ранее у актрисы были громкие романы с коллегами — она два года встречалась с
актером Ильей Гринниковым из «Интернов», а затем встречалась с Милошем
Биковичем, с которым снималась в первой части фильма «Лед».
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