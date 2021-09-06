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Семена Слепакова и Аглаю Тарасову заподозрили в романе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: slepakovsemyon, instagram.com/slepakovsemyon

Шоумен Семен Слепаков и актриса Аглая Тарасова вместе пришли на закрытую вечеринку, и пару тут же заподозрили в отношениях, поскольку обе знаменитости свободны.

Слепаков и Тарасова стали гостями на празднике Рош ха-Шану в Еврейском музее толерантности, сообщает журнал Starhit. Видео, где пара сидит вместе за столом, появилось в Instagram сына Ильи Авербуха Мартина, который тоже был на закрытом мероприятии.

На видео Слепаков произносит тост, а Алгая Тарасова сидит рядом и внимательно слушает своего спутника.

Актриса на 14 лет младше звезды Comedy Club, Слепакову в августе исполнился 41 год. Он  был сценаристом сериала «Интерны», в последних сезонах которого появилась Аглая Тарасова в роли племянницы Купитмана Софьи Калининой.

Семен Слепаков год назад развелся, Тарасова тоже свободна. Ранее у актрисы были громкие романы с коллегами — она два года встречалась с актером Ильей Гринниковым из «Интернов», а затем встречалась с Милошем Биковичем, с которым снималась в первой части фильма «Лед».


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