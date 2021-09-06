Водители захотели пересесть на электромобили

Больше половины российских автолюбителей хотели бы приобрести электромобиль в ближайшие несколько лет, свидетельствует опрос, проведенный сайтом «Дром». От покупки водителей останавливают отсутствие зарядных станций и небольшой выбор.

В среднем по России 63% хотят купить электромобиль. При этом 28% опрошенных хотели бы приобрести электромобиль, но откладывают покупку из-за стоимости и небольшого выбора. Еще 23% респондентов останавливает отсутствие зарядных станций.

Треть респондентов (34%) пока не готовы пересесть на машины с электродвигателем. А 3% сообщили, что уже купили электрокары.

«На данный момент электричка в наших реалиях — как смартфон без зарядки, у которого аккума хватает на 20 минут разговора. А зарядка есть в 10-15 местах в городе», — поделился мнением участник опроса.

Больше всего желающих приобрести электромобиль в Хакасии, Башкирии и Пермском крае. В этих регионах более 70% хотят купить машину с электродвигателем.

В Алтайском крае и Тюменской области самое большое количество противников электрокаров — более 40% предпочитают авто с обычным двигателем внутреннего сгорания. Дальний Восток лидирует по числу автолюбителей, которые уже ездят на машинах с электродвигателем — около 5% опрошенных.