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Новый альбом Канье Уэста стал самым продаваемым в США

Источник:
Sibnet.ru
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Альбом «Donda» американского рэпера Канье Уэста включили в рейтинг самых конкурентоспособных альбомов в США Billboard 200ю

По данным музыкального журнала Billboard, альбом «Donda» занимает первое место в Billboard 200 с 309 тысячами «альбомных единиц», в которые входят 37 тысяч фактических покупок, 272 тысячи стримингового эквивалента и 357 миллионов воспроизведений на музыкальных площадках.

Billboard 200 — список музыкального журнала Billboard, в который включают 200 наиболее популярных музыкальных альбомов и мини-альбомов в США, исходя из данных о продажах за неделю.

Альбом «Donda» — десятый студийный альбом Канье Уэста. Он вышел 29 августа 2021 года и содержит гостевые участия от Сайлины Джонсон, Don Toliver, Кида Кади, Трэвиса Скотта, Marilyn Manson, Янг Тага, Криса Брауна, Roddy Ricch, Westside Gunn, Conway The Machine, Jay Electronica, Pop Smoke, Jay-Z, The Weeknd и других звезд.

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