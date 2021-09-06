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Площадка в виде снежинки появилась у нового ЛДС в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/tereshkova_anna

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова показала в Instagram благоустройство парка, который создают возле новой ледовой арены. Там будет площадка в виде снежинки.

«Снежинке быть! На благоустройстве "Парк-Арена" уже стала появляться снежинка, которая находится на глиссаде самолетов, прилетающих в Новосибирск! Все работы идут по графику! Уже приступили к разработке проекта, который соединит парк "Бугринская роща" и "Парк-Арена"», – написала Терешкова.

Парк на прибрежной территории возле строящейся ледовой арены в Новосибирске планируют открыть следующим летом. Новый ЛДС строят на левом берегу Оби недалеко от остановки «Горской» к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году.

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Новосибирск #Город #Спортобъекты
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