Полиция вмешалась в матч сборных Бразилии и Аргентины

Бразильские полицейские и представители министерства здравоохранения страны прервали матч между сборными Бразилии и Аргентины в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Несколько аргентинский игроков не прошли положенный карантин.

Встреча началась в Сан-Паулу в 22.00. Через 10 минут на поле появились полицейские и представители бразильского агентства по санитарному надзору (Anvisa), чтобы задержать четырех аргентинских футболистов из-за нарушения протокола по коронавируса.

Video of World Cup qualifier being stopped in Brazil over English-based Argentina players’ quarantine status with health officials going on the pitch pic.twitter.com/vKFvcdIycG — Rob Harris (@RobHarris) September 5, 2021

Согласно правилам, люди, посетившие за менее чем 14 дней до въезда в Бразилию Великобританию, Индию и ЮАР должны пройти двухнедельный карантин. Однако игроки английской премьер-лиги Эмилиано Мартинес и Эмилиано Буэндия (оба из «Астон Вилла»), а также Джованни Ло Чельсо и Кристиан Ромеро (оба из «Тоттенхэма») не сделали этого.

После 50 минут разбирательств было принято решение остановить встречу. В Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL) заявили, что обратятся в Международную федерацию футбола (ФИФА) по поводу переноса матча. Сборная Аргентины покинула Бразилию.