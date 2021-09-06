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«Жигули» раздавило в смертельном ДТП под Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © управление ГИБДД по Новосибирской области

Смертельная авария произошла в Коченевском районе Новосибирской области вечером в воскресенье – автомобиль «Жигули» превратился в груду металла, его водитель погиб на месте.

По информации управления ГИБДД по Новосибирской области, 30-летний водитель грузовика DAF ехал по Северному обходу Новосибирска и столкнулся с попутным автомобилем ВАЗ-2106 под управлением 46-летнего мужчины. После этого ВАЗ столкнулся с попутным автомобилем HAVAL.

Водитель «Жигулей», житель Кемеровской области, погиб на месте. За медицинской помощью обратилась пожилая пассажирка автомобиля HAVAL. Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.

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