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Врач в томском кафе спас подавившегося посетителя. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Врач, который зашел перекусить в томское кафе «На Курилах», спас другого посетителя, который подавился едой. Видео инцидента разошлось по соцсетям.

ЧП случилось в томском кафе в воскресенье. Один из клиентов заведения подавился обедом и стал задыхаться. В зале оказался врач-анестезиолог, который применил прием Геймлиха.

«Врач несколько раз ударил посетителя по спине, после встал сзади и обхватил его за живот. Затем по методике Ивлев приподнял человека, одновременно сдавливая руками. Благодаря таким действиям произошло сокращение диафрагмы, кусок еды выскочил, и все закончилось хорошо», – описали случившееся в сообществе «Инцидент Барнаул».

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ЧП #Происшествия
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