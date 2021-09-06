Врач в томском кафе спас подавившегося посетителя. ВИДЕО

Врач, который зашел перекусить в томское кафе «На Курилах», спас другого посетителя, который подавился едой. Видео инцидента разошлось по соцсетям.

ЧП случилось в томском кафе в воскресенье. Один из клиентов заведения подавился обедом и стал задыхаться. В зале оказался врач-анестезиолог, который применил прием Геймлиха.

«Врач несколько раз ударил посетителя по спине, после встал сзади и обхватил его за живот. Затем по методике Ивлев приподнял человека, одновременно сдавливая руками. Благодаря таким действиям произошло сокращение диафрагмы, кусок еды выскочил, и все закончилось хорошо», – описали случившееся в сообществе «Инцидент Барнаул».