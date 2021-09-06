Джейсон Момоа показал новый костюм Аквамена

Актер Джейсон Момоа опубликовал в Instagram фотографию в костюме Аквамена для второй части фильма.

«Второй раунд. Новый костюм. Больше действий», — написал Момоа под фотографиями, на которых изображены костюмы из первой и второй частей фильма.

Во второй части супергеройского фильма Аквамен помимо золоченого костюма облачится в стильный черный чешуйчатый костюм. В нем Мамоа выглядит более мужественно.

Премьера «Аквамена 2» запланирована на декабрь 2022 года. Сюжет второй части пока держится в секрете.

В первой части главный герой Артур Карри (Аквамен), рожденный от обычного моряка и бывшей королевы Атлантиды, сражается с морскими жителями за властвование в Атлантиде.