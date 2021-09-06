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Шойгу решил привлекать в новые города «сибирской» ипотекой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Система льготных кредитов, «сибирская» ипотека и другие привилегии должны привлечь население в Сибирь, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу выступил с идеей о строительстве в Сибири нескольких крупных городов в начале августа. Каждый из таких городов хотят сделать миллионником и крупным экономическим центром. Первый из городов может быть построен на границе Красноярского края и Хакасии.

Так, по мнению Шойгу, научно-промышленные и экономические центры должны будут стать «новыми полюсами притяжения как для населения всей России, так и наших многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье». Например, между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр «Медь и электротехника».

«Можно продумать систему подъемных, льготных кредитов для приезжающих, предоставление по "сибирской" ипотеке благоустроенного жилья или земельных участков для строительства собственного дома. Увеличить размер материнского капитала и еще многое другое», — сказал Шойгу в интервью РБК.

По его словам, эти и другие меры создадут так называемый эффект агломераций, когда вслед за приездом и концентрацией на какой-то территории новых людей, то есть потребителей, за ними приходит бизнес для оказания различных услуг: от туризма и торговли до образования, что вследствие повышения комфорта жизни приводит к еще большему притоку людей и дальнейшему расширению компаний сферы услуг. 

По мнению министра обороны РФ, это хорошо проявилось в Москве и других крупнейших городах России.

«Условия для людей, живущих в Сибири, должны стать совсем иными. Ведь почему возникла идея строительства новых городов, новых агломераций? Потому что современным городам нужно правильное зонирование. Вместо грязных промзон и бесконечных пробок должны быть грамотно спланированные пространства — и для работы, и для отдыха, и при этом обеспечивающие мобильность», — отметил Шойгу.

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