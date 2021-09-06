Три авто столкнулись на загруженной улице Новосибирска в час пик

Три автомобиля столкнулись на Большевистской улице в Новосибирске утром в понедельник, полоса дороги в направлении Речного вокзала была перекрыта из-за аварии.

ДТП произошло в девятом часу утра по местному времени в районе остановки «Мелькомбинат», передает корреспондент Sibnet.ru с места событий. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал, но полоса движения одной из самых загруженных улиц города в сторону центра оказалась перекрыта.