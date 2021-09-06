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Три авто столкнулись на загруженной улице Новосибирска в час пик

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Три автомобиля столкнулись на Большевистской улице в Новосибирске утром в понедельник, полоса дороги в направлении Речного вокзала была перекрыта из-за аварии.

ДТП произошло в девятом часу утра по местному времени в районе остановки «Мелькомбинат», передает корреспондент Sibnet.ru с места событий. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал, но полоса движения одной из самых загруженных улиц города в сторону центра оказалась перекрыта.

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