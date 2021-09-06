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«Шан-чи и легенда десяти колец» от Marvel стал лучшим в прокате

Источник:
kinobusiness.com
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Фото: © кадр из фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец»

Боевик «Шан-чи и легенда десяти колец», снятый по комиксам, возглавил прокат в России, и показал лучшие результаты по зарубежной кассе.

В первый уикенд проката «Шан-чи и легенда десяти колец»собрал в России кассу 240 миллионов рублей. Это в два раза больше, чем следующий за ним фильм «После. Глава 3», который тоже стал новинкой прошедшей недели.

Заметно лучше ожиданий стартовал кинокомикс «Шан-чи и легенда десяти колец» и на международной арене. На 41 территории блокбастер заработал 56,2 миллиона долларов в премьерный уик-энд. Вместе с 71,4 миллиона долларов в США и Канаде это дает больше 127 миллионов мировых сборов, сообщает портал kinobusiness.com.

Среди других лидеров «старички» проката. Третью неделю неплохие результаты показывает «Босс-молокосос 2» с кассой в 88,3 миллиона рублей. У фантастического боевика «Главный герой» на четвертой неделе касса составила 54,2 миллиона. Замыкает пятерку «Щенячий патруль» с кассой 34 миллиона рублей.

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