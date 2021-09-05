НАТО призвало Россию взяться за борьбу с террористами в Афганистане

Россия и Китай наряду с другими членами международного сообщества должны участвовать в противодействии террористам в Афганистане, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Я полностью согласен с тем, что все международное сообщество, включая Россию и Китай, должно работать над тем, чтобы предотвратить превращение Афганистана в такое место, где террористические группы могут свободно действовать, а также готовить, организовывать, планировать и финансировать нападения на наши страны», — цитирует ТАСС Столтенберга.

Генсек Североатлантического альянса отметил, что ключевым фактором «внезапного крах»" правительства президента Ашрафа Гани стали просчеты политических и военных лидеров страны.

По словам Столтенберга, у Кабула «не было четких планов по защите страны», а афганские солдаты «не получали ни платы, ни боеприпасов».

Вместе с тем, по мнению генсека НАТО, «после значительных инвестиций в афганские силы безопасности» на протяжении 20 лет было «разумно ожидать», что они смогут более долго противостоять талибам.