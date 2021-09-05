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Греф рассказал, какой ценой России обойдется новая энергетика

Источник:
ТАСС
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Фото: © World Economic Forum

Достижение мировой углеродной нейтральности к 2050 году будет стоить миру 140 триллионов долларов или 3% мирового ВВП в год, а падение энергетического экспорта России к этому моменту может составить порядка 200 миллиардов долларов.

Согласно подсчетам Сбербанка, чтобы достичь к 2050 году мировой углеродной нейтральности, две трети мировой энергии должны будут добываться из возобновляемых источников, цитирует ТАСС Грефа.

«Возможные последствия для энергетического экспорта России к 2050 году от энергоперехода — это падение энергетического экспорта на 179 миллиардов долларов к 2035 году, к 2050 — на 192 миллиарда долларов. Потенциальное падение производства к 2050 году нефти и газового конденсата в России составит 72%, газа — на 52%, энергетического угля — на 90%», — сказал он.

По мнению Грефа, последствия для бюджета России и доходов населения при сценарии достижения мировой углеродной нейтральности к 2050 году также будут ощутимыми.

«Доходы населения, к сожалению, мы прогнозируем, могут упасть на 14% и примерно 5 триллионов рублей составят потери бюджета Российской Федерации к 2035 году», — отметил он.

Глава Сбербанка подчеркнул, что последствия от энергоперехода коснутся каждого человека. «Мы должны будем более быстро внедрять все, что касается экономии энергоресурса — система умного дома, отопление и т. д. Мы должны поменять свое поведение, должны задуматься о том, что есть дополнительный стимул, чтобы строить скоростные железные дороги, потому что авиационные выбросы очень велики», — отметил он.

Тема: Новая энергетика
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