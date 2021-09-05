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МВД предупредило о новых штрафах для автомобилистов

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Сотрудники ГИБДД могут оштрафовать водителя на 500 рублей за установку в машину дополнительных динамиков и усилителей звука, если они не будут соответствовать положениям по допуску автомобиля к эксплуатации, сообщили в пресс-центре МВД России.

Ранее стало известно, что внесение изменений в акустическую систему автомобилей подпадает под требования технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, согласно которому разрешение на них нужно получать и регистрировать в ГИБДД.

Если такое нарушение выявлено впервые, то водителя привлекают к ответственности, а в дальнейшем, если оно не будет устранено, машину могут снять с регистрации.

В МВД ТАСС пояснили, что к понятию «внесение изменений в конструкцию транспортного средства», согласно положениям технического регламента Таможенного союза, относятся в том числе установка составных частей и предметов оборудования автомобиля, не предусмотренных его конструкцией, которые могут повлиять на безопасность дорожного движения.

В конце августа в Совете Федерации предложили установить наказание за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей. Эту норму планируют внести в новую редакцию административного кодекса, ее также могут распространить и на дневное время.

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