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Кремль назвал запретную тему в переговорах Путина и Зеленского

Источник:
«Россия 1»
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Фото: Sibnet.ru

Вопрос о принадлежности Крыма не может быть темой встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Дело в том, что для нас же не существует темы Крыма. А, как нам говорят в офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации», — сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, в таком виде это не может быть пунктом для переговоров глав государств. «Поэтому пока в этом плане не удалось никуда продвинуться. Что называется, воз и ныне там», — добавил Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Москва хочет нормализовать отношения с Киевом, но украинская сторона пока такого желания не проявила. «Если говорить о политической воле президента Путина — он ее четко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится», — отметил он.

Вопрос о возможной встрече двух президентов начал обсуждаться весной этого года. Тогда Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным «в любой точке украинского Донбасса», чтобы предотвратить эскалацию конфликта в регионе. В ответ Путин предложил Зеленскому приехать в Москву.

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