Найден ключ к разгадке одной из тайн Бермудского треугольника

Морскому биологу, дайверу Майку Барнетту и его команде удалось обнаружить обломки самолета времен Второй мировой войны — он может быть одним из пропавших бортов «Звена 19».

В декабре 1945 года пять торпедоносцев ВМС США «Эвенджер» в составе «Звена 19» под командованием лейтенанта Чарльза Тейлора во время учебно-тренировочного полета вылетели с авиабазы во Флориде и бесследно исчезли в Бермудском треугольнике.

«Сначала мы увидели лишь груду искореженного металла на морском дне. Это могло быть что угодно — например, мусор, оставшийся от затонувшего корабля», — приводит РИА Новости слова ученого.

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По словам Барнетта, рядом с обломками дайверы обнаружили также винт. Дальнейшее изучение места катастрофы помогло определить, что металлические детали принадлежат боевому самолету 40-х годов прошлого века.

Если эти обломки действительно принадлежат одному из торпедоносцев звена лейтенанта Чарльза Тейлора, находка может привести к разгадке катастрофы, произошедшей в Бермудском треугольнике.