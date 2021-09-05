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Два человека погибли в драке в исправительной колонии

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Два человека погибли, четверо пострадали в результате драки между заключенными исправительной колонии №14 (ИК-14) в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

По информации УФСИН, в воскресенье в исправительной колонии №14 произошел конфликт между группой осужденных, который перерос в драку. «Незамедлительно на место происшествия прибыли сотрудники учреждения, которые пресекли противоправные действия со стороны осужденных. На место происшествия прибыло руководство УФСИН России по Хабаровскому краю, сотрудники Следственного комитета и прокуратуры», — сообщили ТАСС у управлении.

В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что два пострадавших сейчас находятся в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) в больнице №7. Их положили в нейрохирургическое отделение в тяжелом состоянии. Еще двое — в Амурской центральной районной больнице. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Возбуждены два уголовных дела по части 3 статьи 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества») и по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

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