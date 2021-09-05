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Мошенники стали похищать деньги под видом полицейских

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Телефонные мошенники в 2021 году стали использовать несколько новых схем для хищения денег у граждан, представляясь сотрудниками полиции, сообщили в пресс-центре МВД России.

«В 2021 году правоохранители столкнулись с мошенничеством, которое заключается в первоначальном звонке вымогателя с угрозой убийством потерпевшему», — рассказали ТАСС в МВД.

Аферисты также могут угрожать жертве уничтожением личного имущества. Дальше в этой схеме появляется лжеучастковый, который убеждает потерпевшего перевести деньги вымогателям для их последующего разоблачения, уточнили в пресс-центре.

По данным МВД, в 2021 году распространение получила еще одна схема мошенничества, когда инициатором звонка потерпевшему является лжеполицейский. Он входит в доверие будущей жертве (чаще всего это пенсионеры), оставляет свой номер телефона.

И когда потерпевшему звонит другой человек и просит поучаствовать в задержании мошенников, он перезванивает уже знакомому лжеполицейскому, который подтверждает, что действительно в настоящее время ведется операция по задержанию группы мошенников.

Гражданину в связи с этим надо перевести деньги на счет вымогателя или передать их человеку, который придет за ними. Например, скинуть с балкона, тем самым проявить гражданскую позицию и оказать содействие правоохранителям в поимке мошенника, пояснили в МВД.

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