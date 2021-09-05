Летчиков ВКС России вооружат автоматом ППК-20

Воздушно-космические силы (ВКС) России включили в комплект выживания военных летчиков пистолет-пулемет ППК-20 — его теперь будут укладываться в носимый аварийный запас (НАЗ) боевых самолетов, сообщил источник в авиастроительной отрасли.

Ранее и советские, и российские летчики боевой авиации могли брать с собой в самолет только пистолеты и гранаты, автоматы не входили в комплект их снаряжения – для них не было предусмотрено место ни в кабине, ни в НАЗ. Поручение о комплектовании НАЗ летчиков автоматическим оружием было дано министром обороны.

«Руководством Воздушно-космических сил России принято решение о штатном включении в НАЗ летчиков истребительной, штурмовой и бомбардировочной авиации пистолета-пулемета ППК-20. Соответствующие работы по укладке пистолетов-пулеметов в НАЗ начнутся в ближайшее время», — сказал РИА Источник.

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ППК-20 будет размещаться в НАЗ со сложенным прикладом, без магазинов и приборов беспламенной и бесшумной стрельбы, а также без другого навесного оборудования. Магазины с боеприпасами и прочие элементы стрелкового комплекта летчик будет брать с собой в новую нательную разгрузку.

НАЗ представляет собой упаковку, в которую обычно входят аптечка, продукты, нож, портативные средства радиосвязи и так далее. НАЗ располагается в катапультном кресле и крепится к подвесной системе летчика. В случае катапультирования пилот использует аварийный запас для выживания.