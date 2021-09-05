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Число погибших в ДТП с самокатами резко выросло в России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Количество ДТП с участием электросамокатов в России за семь месяцев этого года возросло на 66%, а число погибших в них выросло в четыре раза, такие данные привел пресс-центре МВД РФ.

Так, с января по июль 2021 года в России произошло 266 ДТП с участием электросамокатов, в то время как годом ранее их количество не превысило 160. Почти в два раза увеличилось число таких происшествий с детьми — с 21 до 38, сообщили ТАСС в пресс-центре.

По данным МВД, в ДТП с электросамокатами в 2021 году погибли восемь человек, в том числе один ребенок, пострадали 275, 39 из них дети. Число погибших увеличилось в четыре раза (с двух до восьми), а число пострадавших выросло почти на 70% (с 164 до 275) по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Лидерами по количеству ДТП с электросамокатами стали Санкт-Петербург (58), Москва (55), Краснодарский край (21), Татарстан (12) и Подмосковье (11).

В МВД напомнили, что статус средств индивидуальной мобильности, к которым относятся электросамокаты, все еще не определен, разработкой соответствующего проекта постановления правительства занимается Минтранс.

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