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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Главком ВСУ пожелал проехать на танке по Красной площади

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба Минобороны Украины

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный признался, что хотел бы проехаться на танке по Красной площади.

В эфире украинского телевидения Залужный на вопрос, хотел бы он проехаться на танке по Красной площади, ответил утвердительно. «Пожалуй, да. <...> И по Арбату тоже», — цитирует РБК главком ВСУ Украины.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя слова главкома, назвал их вздором. По его словам, украинские военные «как будто соревнуются между собой, кто большую ахинею публично заявит». «По Москве только наши танки ездят, а чужих отродясь не бывало», — отметил депутат.

Залужный командует вооруженными силами Украины с июля 2021 года. Генерал-майор сменил Руслана Хомчака, занимавшего должность с марта прошлого года. До своего нового назначения Залужный был командующим войсками оперативного командования «Север».

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Топ комментариев

Uynachalnica

И, что же ты, законодатель, до такого довел страну?

Voland2

Он не законодатель, он массовка... Изображает оппозицию! Законодатель это ЕдимРоссию.

Иркут 69

Слова правильные, но их произноситель не внушает никакого доверия. Просто для этого достаточно посмотреть...

Uynachalnica

Так пусть тогда и молчит в тряпочку.
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