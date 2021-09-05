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Водитель грузовика погиб в лобовом на новосибирской трассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД России по Новосибирской области

Водитель грузовика Volvo CH460 врезался в бензовоз на трассе под Новосибирском и получил смертельные травмы, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области в воскресенье.

ДТП произошло днем в субботу. 24-летний водитель Volvo на автодороге Р-255 «Сибирь» совершал обгон на участке, где этот маневр запрещен, и врезался во встречный бензовоз под управлением 48-летнего мужчины.

Водитель грузового автомобиля погиб. Водитель автоцистерны получил различные травмы. Его из машины вырезали спасатели МЧС.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

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Новосибирск #ЧП #ДТП
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Топ комментариев

Uynachalnica

И, что же ты, законодатель, до такого довел страну?

Voland2

Он не законодатель, он массовка... Изображает оппозицию! Законодатель это ЕдимРоссию.

Иркут 69

Слова правильные, но их произноситель не внушает никакого доверия. Просто для этого достаточно посмотреть...

Uynachalnica

Так пусть тогда и молчит в тряпочку.
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