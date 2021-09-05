Водитель грузовика погиб в лобовом на новосибирской трассе

Водитель грузовика Volvo CH460 врезался в бензовоз на трассе под Новосибирском и получил смертельные травмы, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области в воскресенье.

ДТП произошло днем в субботу. 24-летний водитель Volvo на автодороге Р-255 «Сибирь» совершал обгон на участке, где этот маневр запрещен, и врезался во встречный бензовоз под управлением 48-летнего мужчины.

Водитель грузового автомобиля погиб. Водитель автоцистерны получил различные травмы. Его из машины вырезали спасатели МЧС.

Выясняются обстоятельства произошедшего.