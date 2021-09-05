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Захарова заявила о финансировании Навального западными посольствами

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба МИД России

Информация о поддержке Алексея Навального сотрудниками зарубежных посольств в России подтвердилась, больше всего подобных пожертвований шло через диппредставительства США и Германии, сообщила канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Схема такая: зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам. Угадайте, через какие посольства шло большего всего подобных донатов? Правильно, через дипмиссии США и ФРГ», — цитирует ТАСС Захарову.

Она уточнили, что в указанной «маленькой карусельке» участвовали также работники посольств Канады, Франции, Испании и других стран НАТО.

«Специально зарубежные правительства придумали такую форму перевода денег под Навального или это удивительное совпадение чувств нанимателей и нанятых — со всем этим пусть разбираются наши гражданские активисты и журналисты», — сказала Захарова.

По ее словам, западный информационный мейнстрим зашелся бы в истерике, если бы сотрудники российских загранучреждений перечисляли деньги, например, республиканцам в США или каталонцам в Испании.

Она напомнила, что десятки российских дипломатов были высланы из США после президентских выборов в этой стране в 2016 году из-за бездоказательных обвинений во вмешательстве в электоральный процесс. «Страшно подумать, что бы было, если бы нашли хотя бы доллар в пользу одной из политических партий», — заключила Захарова.

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