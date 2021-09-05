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«Большая семерка» пригласила Россию поговорить об  Афганистане

Источник:
ТАСС
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Фото: VOA

Министры иностранных дел государств «Большой семерки» (G7) планируют провести на следующей неделе встречу по Афганистану, на которую пригласили Россию и Китай, заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

«Для обсуждения ситуации в Афганистане Группа семи на следующей неделе проведет переговоры на уровне руководителей внешнеполитических ведомств. На них также должны будут присутствовать представители России, Китая», — цитирует ТАСС Мотэги.

Он подчеркнул важность участия в такой встрече делегаций из России и Китая, «у которых есть определенное влияние на Афганистан».

По словам Мотэги, консультации, на которые соберутся будут организованы в онлайн-формате госсекретарем США Энтони Блинкеном. Глава МИД Японии добавил, что они могут пройти уже 8 сентября.

Движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) взяло под контроль большую часть Афганистана после вывода оттуда американских войск. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.

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Топ комментариев

Uynachalnica

И, что же ты, законодатель, до такого довел страну?

Voland2

Он не законодатель, он массовка... Изображает оппозицию! Законодатель это ЕдимРоссию.

Иркут 69

Слова правильные, но их произноситель не внушает никакого доверия. Просто для этого достаточно посмотреть...

Uynachalnica

Так пусть тогда и молчит в тряпочку.
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