«Большая семерка» пригласила Россию поговорить об  Афганистане

Министры иностранных дел государств «Большой семерки» (G7) планируют провести на следующей неделе встречу по Афганистану, на которую пригласили Россию и Китай, заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

«Для обсуждения ситуации в Афганистане Группа семи на следующей неделе проведет переговоры на уровне руководителей внешнеполитических ведомств. На них также должны будут присутствовать представители России, Китая», — цитирует ТАСС Мотэги.

Он подчеркнул важность участия в такой встрече делегаций из России и Китая, «у которых есть определенное влияние на Афганистан».

По словам Мотэги, консультации, на которые соберутся будут организованы в онлайн-формате госсекретарем США Энтони Блинкеном. Глава МИД Японии добавил, что они могут пройти уже 8 сентября.

Движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) взяло под контроль большую часть Афганистана после вывода оттуда американских войск. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.