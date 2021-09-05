«Большая семерка» пригласила Россию поговорить об  Афганистане

Министры иностранных дел государств «Большой семерки» (G7) планируют провести на следующей неделе встречу по Афганистану, на которую пригласили Россию и Китай, заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.
«Для обсуждения ситуации в Афганистане Группа семи на следующей неделе проведет переговоры на уровне руководителей внешнеполитических ведомств. На них также должны будут присутствовать представители России, Китая», — цитирует ТАСС Мотэги.
Он подчеркнул важность участия в такой встрече делегаций из России и Китая, «у которых есть определенное влияние на Афганистан».
По словам Мотэги, консультации, на которые соберутся будут организованы в онлайн-формате госсекретарем США Энтони Блинкеном. Глава МИД Японии добавил, что они могут пройти уже 8 сентября.
Движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) взяло под контроль большую часть Афганистана после вывода оттуда американских войск. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.
UynachalnicaИ, что же ты, законодатель, до такого довел страну?
Voland2Он не законодатель, он массовка... Изображает оппозицию! Законодатель это ЕдимРоссию.
Иркут 69Слова правильные, но их произноситель не внушает никакого доверия. Просто для этого достаточно посмотреть...
UynachalnicaТак пусть тогда и молчит в тряпочку.