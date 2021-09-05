Роскачество перечислило самые некачественные продукты

Роскачество составило список социально значимых товаров, в производстве которых чаще всего нарушаются правила. Самыми некачественными признаны пельмени, мед и школьная форма, рассказал глава ведомства Максим Протасов

Пельмени — «это сложный продукт, потому что он смесовый, требующий особых режимов хранения, не самый простой в производстве», сказал Протасов в интервью «Известиям». «И действительно, в этой категории высока доля нарушений», — отметил он.

По словам главы Роскачества, в списке некачественных товаров находится мед. Причиной низкого качества Максим Протасов назвал неправильное лечение пчел.

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«Серьезную работу по этому поводу проводят Минсельхоз и Россельхознадзор, чтобы привить пасечникам навыки правильного лечения пчелы. Так как их в стране много, это непростая работа, но мы ее активно проводим», — пояснил Протасов.

Что касается качества школьной формы, то ткань у нее зачастую «не соответствует маркировке, не дышит, не пропускает влагу».