Роскачество перечислило самые некачественные продукты

Роскачество составило список социально значимых товаров, в производстве которых чаще всего нарушаются правила. Самыми некачественными признаны пельмени, мед и школьная форма, рассказал глава ведомства Максим Протасов
Пельмени — «это сложный продукт, потому что он смесовый, требующий особых режимов хранения, не самый простой в производстве», сказал Протасов в интервью «Известиям». «И действительно, в этой категории высока доля нарушений», — отметил он.
По словам главы Роскачества, в списке некачественных товаров находится мед. Причиной низкого качества Максим Протасов назвал неправильное лечение пчел.
«Серьезную работу по этому поводу проводят Минсельхоз и Россельхознадзор, чтобы привить пасечникам навыки правильного лечения пчелы. Так как их в стране много, это непростая работа, но мы ее активно проводим», — пояснил Протасов.
Что касается качества школьной формы, то ткань у нее зачастую «не соответствует маркировке, не дышит, не пропускает влагу».
UynachalnicaИ, что же ты, законодатель, до такого довел страну?
Voland2Он не законодатель, он массовка... Изображает оппозицию! Законодатель это ЕдимРоссию.
Иркут 69Слова правильные, но их произноситель не внушает никакого доверия. Просто для этого достаточно посмотреть...
UynachalnicaТак пусть тогда и молчит в тряпочку.