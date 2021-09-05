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Сборная России с Карпиным одержала первую победу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Михаил Шапаев, Ощероссийская общественная организация «Российский футбольный союз»

Сборная России в очередном матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в гостях обыграла сборную Кипра со счетом 2:0.

Забитыми мячами отметились Александр Ерохин (на шестой минуте) и Рифат Жемалетдинов (55). Две голевые передачи на свой счет записал Федор Смолов.

«Итог матча — три очка, выиграли. Если говорить про результат, то он приемлемый. Игра, мягко говоря, не порадовала. Второй тайм, с 60-й минуты, совсем не порадовал, очень плохо. Может быть, за исключением первых 15 минут», — высказался об игре главный тренер сборной Валерий Карпин.

Следующий матч Россия проведет против Мальты 7 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

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Топ комментариев

Uynachalnica

И, что же ты, законодатель, до такого довел страну?

Voland2

Он не законодатель, он массовка... Изображает оппозицию! Законодатель это ЕдимРоссию.

Иркут 69

Слова правильные, но их произноситель не внушает никакого доверия. Просто для этого достаточно посмотреть...

Uynachalnica

Так пусть тогда и молчит в тряпочку.
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