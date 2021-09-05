Сборная России с Карпиным одержала первую победу

Сборная России в очередном матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в гостях обыграла сборную Кипра со счетом 2:0.

Забитыми мячами отметились Александр Ерохин (на шестой минуте) и Рифат Жемалетдинов (55). Две голевые передачи на свой счет записал Федор Смолов.

«Итог матча — три очка, выиграли. Если говорить про результат, то он приемлемый. Игра, мягко говоря, не порадовала. Второй тайм, с 60-й минуты, совсем не порадовал, очень плохо. Может быть, за исключением первых 15 минут», — высказался об игре главный тренер сборной Валерий Карпин.

Следующий матч Россия проведет против Мальты 7 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».