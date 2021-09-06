Шоу про избалованных детей и молодых мам покажут в новом сезоне «Ю»

Новый сезон стартует на канале «Ю» с понедельника, 6 сентября. Зрители увидят несколько совершенно новых проектов и новые сезоны уже известных шоу, сообщила пресс-служба телеканала.

Откроет новый телесезон психологическое реалити «Моя маленькая странность». В нем примут участия герои, у которых необычные увлечения: кто-то есть камни, а кто-то считает себя русалкой. Вести шоу будет практикующий психолог Алексей Красиков. Он поможет героям разобраться со своими странностями. Эфир — с 6 сентября, по понедельникам в 18.30.

С 7 сентября выйдет новый сезон реалити «Дорогая, я забил». В шоу участвуют ленивые папы со всей России. Героев ждут три дня наедине с ремонтом и детьми, пока мама отдыхает на Spa-курорте. Ведущий проекта — Андрей Пифф. Реалити будут выходит на «Ю» по вторникам в 18.30.

По средам в 18.30 будет выходить новый сезон «Беременна в 16», премьера которого состоится 8 сентября. В каждом эпизоде – история одной из героинь о том, как перевернулась ее жизнь после того, как она узнала, что беременна.

С 9 сентября выйдет шоу «Чадо из ада». Это реалити о перевоспитании богатых и избалованных подростков из обеспеченных семей. Герои на три дня отправляются жить в простую семью со скромным достатком и пробуют пожить самой обычной жизнью. Эфиры «Чадо из ада» — по четвергам в 18.30.

Завершит череду премьер проект «Маленькие» 10 сентября. Зрители окунутся в новый неизведанный мир маленького человека, чей рост ниже 150 сантиметров. Как они строят романтические отношения, как находят общий язык с людьми обычного роста, как решают ежедневные бытовые вопросы. То, что кажется очень простым и привычным, для героев проекта превращается в преодоление себя. «Маленьких» будут показывать по пятницам в 18.30.