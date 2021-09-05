Пятый сезон шоу «Ты супер!» стартует на НТВ

Премьера юбилейного сезона международного вокального проекта «Ты супер!» состоится в воскресенье, 5 сентября в эфире НТВ, сообщила пресс-служба канала.

В юбилейном сезоне примут участие дети, оставшиеся без попечения родителей и проживающие в детских домах, школах-интернатах, приемных и опекунских семьях, в возрасте от девяти до 20 лет из России стран СНГ.

Впервые в истории проекта в конкурсе также примут участие дети из многодетных семей, в которых воспитываются пять и более детей. В этом сезоне их будет 51: это ребята из 27 регионов России, а также Белоруссии, Молдавии и Узбекистана.

Оценивать участников в пятом сезоне будут композитор Игорь Крутой, лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина, музыкант Алексей Воробьев и певица Ирина Дубцова. Каждый из них уже занимал кресло жюри, причем не только в детском «Ты супер!», но и в «Ты супер! 60+».

Первый выпуск шоу «Ты супер!» выйдет в воскресенье в 20.10 в эфире телеканала НТВ.