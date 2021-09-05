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Пятый сезон шоу «Ты супер!» стартует на НТВ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба НТВ

Премьера юбилейного сезона международного вокального проекта «Ты супер!» состоится в воскресенье, 5 сентября в эфире НТВ, сообщила пресс-служба канала.

В юбилейном сезоне примут участие дети, оставшиеся без попечения родителей и проживающие в детских домах, школах-интернатах, приемных и опекунских семьях, в возрасте от девяти до 20 лет из России стран СНГ.

Впервые в истории проекта в конкурсе также примут участие дети из многодетных семей, в которых воспитываются пять и более детей. В этом сезоне их будет 51: это ребята из 27 регионов России, а также Белоруссии, Молдавии и Узбекистана.

Оценивать участников в пятом сезоне будут композитор Игорь Крутой, лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина, музыкант Алексей Воробьев и певица Ирина Дубцова. Каждый из них уже занимал кресло жюри, причем не только в детском «Ты супер!», но и в «Ты супер! 60+».

Первый выпуск шоу «Ты супер!» выйдет в воскресенье в 20.10 в эфире телеканала НТВ.

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Топ комментариев

Uynachalnica

И, что же ты, законодатель, до такого довел страну?

Voland2

Он не законодатель, он массовка... Изображает оппозицию! Законодатель это ЕдимРоссию.

Иркут 69

Слова правильные, но их произноситель не внушает никакого доверия. Просто для этого достаточно посмотреть...

Uynachalnica

Так пусть тогда и молчит в тряпочку.
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