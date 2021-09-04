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Раскрыта «фантастическая» просьба Зеленского на встрече в США

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале рассказал подробности «плана по трансформации Украины», который украинский президент Владимир Зеленский представил в ходе встречи с бизнесменами в Вашингтоне.

В частности, в одном из планов по трансформации Украины говорится об участии Киева в космической программе NASA по исследованию Луны «Артемида». Зеленский выразил надежду, что Киев сможет присоединиться к космическим программам Соединенных Штатов.

Согласно просьба Зеленского, украинская сторона собирается принять участие в проектах по развитию пилотируемых полетов на поверхность Луны и в будущем на Марс. При этом эксперты уже назвали такие планы «совсем фантастическими».

Зеленский нанес рабочий визит в США, где 1 сентября встретился с президентом США Джо Байденом. Он также посетил Калифорнию, где он встретится с основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском, основателем Amazon Джеффом Безосом и главой Apple Тимом Куком.

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Топ комментариев

Uynachalnica

И, что же ты, законодатель, до такого довел страну?

Яненко

Да нее.... не Москва, куда ей. Это сам Собянин всех кормит, просто он очень скромный.

Uynachalnica

Ох, уж эти сказки, ох, уж эти сказочники... (с)

Voland2

Он не законодатель, он массовка... Изображает оппозицию! Законодатель это ЕдимРоссию.
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