Раскрыта «фантастическая» просьба Зеленского на встрече в США

Депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале рассказал подробности «плана по трансформации Украины», который украинский президент Владимир Зеленский представил в ходе встречи с бизнесменами в Вашингтоне.

В частности, в одном из планов по трансформации Украины говорится об участии Киева в космической программе NASA по исследованию Луны «Артемида». Зеленский выразил надежду, что Киев сможет присоединиться к космическим программам Соединенных Штатов.

Согласно просьба Зеленского, украинская сторона собирается принять участие в проектах по развитию пилотируемых полетов на поверхность Луны и в будущем на Марс. При этом эксперты уже назвали такие планы «совсем фантастическими».

Зеленский нанес рабочий визит в США, где 1 сентября встретился с президентом США Джо Байденом. Он также посетил Калифорнию, где он встретится с основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском, основателем Amazon Джеффом Безосом и главой Apple Тимом Куком.