НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК #Туризм #Гео

Смертельное ДТП произошло в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
397 0
Фото: © Sibnet.ru

Полицейские в Кузбассе разыскивают водителя автомобиля, который в субботу в городе Ленинск-Кузнецкий столкнулся с легковой машиной и скрылся с места происшествия. В результате аварии один человек погиб и двое пострадали, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

По данным полиции, водитель автомобиля BMW выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Lada Granta. В результате ДТП 48-летний водитель Lada погиб, два его пассажира — 25-летняя женщина и 29-летний мужчина — получили травмы.

Водитель BMW с места происшествия скрылся, однако сотрудники полиции уже установили его личность. Им оказался 23-летний житель города Ленинск-Кузнецкий. Сейчас проводятся розыскные мероприятия по установлению его местонахождения.

Следователями полиции возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Еще по теме
Толпа новосибирцев подралась из-за ДТП
Красноярский девятиклассник приехал в школу за рулем
Омичи руками перевернули попавшую в ДТП маршрутку. ВИДЕО
Маршрутка с пассажирами опрокинулась в Омске
смотреть все
Кузбасс #ДТП
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Смертельное ДТП произошло в Кузбассе
Газманов создаст для новосибирца уникальную песню в шоу «Голос 60+»
Бурятия объявила режим ЧС из-за паводка
Таяние вечной мерзлоты пробудит смертельные вирусы
Самое популярное
Техосмотр останется в сокращенном виде
Путин подписал указ о выплате 15 тысяч рублей военнослужащим
Российский внедорожник «Стрела» впечатлил японцев
Первый город-миллионник появится на Дальнем Востоке
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия расширила перечень востребованных профессий
Путину показали макет ядерного буксира
Японцы призвали начать войну с Россией ради Курил
Экипировка российских солдат ослепит противника
О самом главном
Лечат душу: как «работают» внезапно подаренные цветы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
46
Захарова предложила Украину переименовать в Укрусь
25
МИД предупредил об охоте США за россиянами
23
Путин подписал указ о выплате 15 тысяч рублей военнослужащим
22
Путин указал на упущенные демографические возможности России
19
Собянин заявил, что Москва кормит всю Россию
Sibnet.Ru