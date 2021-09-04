Смертельное ДТП произошло в Кузбассе

Полицейские в Кузбассе разыскивают водителя автомобиля, который в субботу в городе Ленинск-Кузнецкий столкнулся с легковой машиной и скрылся с места происшествия. В результате аварии один человек погиб и двое пострадали, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

По данным полиции, водитель автомобиля BMW выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Lada Granta. В результате ДТП 48-летний водитель Lada погиб, два его пассажира — 25-летняя женщина и 29-летний мужчина — получили травмы.

Водитель BMW с места происшествия скрылся, однако сотрудники полиции уже установили его личность. Им оказался 23-летний житель города Ленинск-Кузнецкий. Сейчас проводятся розыскные мероприятия по установлению его местонахождения.

Следователями полиции возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.