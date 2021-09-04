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Газманов создаст для новосибирца уникальную песню в шоу «Голос 60+»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Пенсионер Андрей Забродский из Новосибирска выступил на слепых прослушиваниях в шоу «Голос 60+». Он не только развернул всех наставников, но и получил от Олега Газманова собственную песню.

Забродский на «Голосе» исполнил песню «Ты или я» группы «Машина времени». Как только он запел, Лайма Вайкуле отметила, что на сцене профессионал. Но голос исполнителя озадачил наставников. Стас Намин не понял, кто поет — женщина или мужчина. Вайкуле была уверена, что звучит женский вокал.

В итоге к 61-летнему новосибирцу развернулись все наставники. За Забродского началась борьба. И Олег Газманов, развернувшийся первый, решил предложить артисту уникальный материал.

«Если вы пойдете ко мне, я для вас сделаю с вашим голосом песню, которая еще нигде не звучала. Это будет впервые в мире», — сказал Газманов. Забродский не раздумывая отправился в его команду.

Андрею Забродскому 61 год. Первую часть жизни он посвятил авиации, когда 20 лет назад вышел на пенсию, поменял еще ряд профессий. Отношение к музыке для новосибирца перевернула группа Beatles. Сейчас Забродский занимается музыкой профессионально.

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