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Россия расширила перечень востребованных профессий

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования, которые будут способствовать ускоренному развитию и модернизации экономики, документ опубликован на сайте кабмина.

Согласно постановлению, в обновленный перечень добавлено 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в области робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства, туризма, социальной сферы и сферы обслуживания.

Так, среди профессий теперь числятся «Графический дизайнер», «Лепщик-модельщик архитектурных деталей», «Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства», «Дефектоскопист» и ряд других.

В перечень также добавлены такие направления, как «Дошкольное образование», «Лечебное дело», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Агрономия», «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома».

Учащиеся по данным направлениям студенты могут рассчитывать на стипендии правительства России. Данные выплаты ежегодно назначаются за достижения в учебной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности и выплачиваются ежемесячно.

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