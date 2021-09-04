Бурятия объявила режим ЧС из-за паводка

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Бурятии из-за подтоплений, вызванных паводком, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

В субботу, 4 сентября, главное управление МЧС России по республике было переведено на режим функционирования «чрезвычайная ситуация». В ликвидации последствий паводка в республике задействованы свыше 200 человек и почти 80 единиц техники.

В настоящее время в регионе остаются подтопленными 68 жилых домов и 931 приусадебный участок. Из зоны паводка в пункты временного размещения доставлены 30 человек.

За минувшие сутки уровень воды в реке Селенга в городе Улан-Удэ уменьшился на 10 сантиметров. Спасатели укрепляют береговую линию и ведут отсыпку грунта.