НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Бурятия объявила режим ЧС из-за паводка

Источник:
Sibnet.ru
312 0
Фото: © Sibnet.ru

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Бурятии из-за подтоплений, вызванных паводком, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

В субботу, 4 сентября, главное управление МЧС России по республике было переведено на режим функционирования «чрезвычайная ситуация». В ликвидации последствий паводка в республике задействованы свыше 200 человек и почти 80 единиц техники.

В настоящее время в регионе остаются подтопленными 68 жилых домов и 931 приусадебный участок. Из зоны паводка в пункты временного размещения доставлены 30 человек.

За минувшие сутки уровень воды в реке Селенга в городе Улан-Удэ уменьшился на 10 сантиметров. Спасатели укрепляют береговую линию и ведут отсыпку грунта.

Еще по теме
Забайкалью компенсируют выплаты пострадавшим от паводка
Искусственные дожди потушат лесные пожары на севере Иркутской области
Тулеев высказался о страшных пожарах в Якутии
Разлившийся ручей унес гаражи и зимовья в Забайкалье
смотреть все
Бурятия #Стихии
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Смертельное ДТП произошло в Кузбассе
Газманов создаст для новосибирца уникальную песню в шоу «Голос 60+»
Бурятия объявила режим ЧС из-за паводка
Таяние вечной мерзлоты пробудит смертельные вирусы
Самое популярное
Техосмотр останется в сокращенном виде
Путин подписал указ о выплате 15 тысяч рублей военнослужащим
Российский внедорожник «Стрела» впечатлил японцев
Первый город-миллионник появится на Дальнем Востоке
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия расширила перечень востребованных профессий
Путину показали макет ядерного буксира
Японцы призвали начать войну с Россией ради Курил
Экипировка российских солдат ослепит противника
О самом главном
Лечат душу: как «работают» внезапно подаренные цветы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
46
Захарова предложила Украину переименовать в Укрусь
25
МИД предупредил об охоте США за россиянами
23
Путин подписал указ о выплате 15 тысяч рублей военнослужащим
22
Путин указал на упущенные демографические возможности России
19
Собянин заявил, что Москва кормит всю Россию
Sibnet.Ru