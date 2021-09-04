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Японцы призвали начать войну с Россией ради Курил

Источник:
Yahoo News Japan
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Фото: Los688 / CC0

Японцы развернули в Сети кампанию, в которой они призывают правительство Японии сменить свою политику по отношению к России для возвращения Курильских островов.

Пользователи портала Yahoo News Japan раскритиковали заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который выступил против инициативы Токио о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Лавров отметил, что инициатива предполагает работу по отличной от российской юридической системе, что запрещено Конституцией РФ. По мнению японцев, текущая дипломатия больше не оправдывает надежд.

Граждане полагают, что Россия никогда не откажется от Курильских островов, поэтому попытки Японии «угодить» ей не имеют никакого смысла. По мнению пользователей, Япония сможет вернуть «северные территории» только случае войны против российского государства.

Северными территориями в Японии называют южную часть Курильского архипелага. Токио предлагает Москве решить вопрос о принадлежности четырех островов — Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, которые стали российскими по итогам Второй мировой войны.

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Топ комментариев

Uynachalnica

И, что же ты, законодатель, до такого довел страну?

Яненко

Да нее.... не Москва, куда ей. Это сам Собянин всех кормит, просто он очень скромный.

Uynachalnica

Ох, уж эти сказки, ох, уж эти сказочники... (с)

Voland2

Он не законодатель, он массовка... Изображает оппозицию! Законодатель это ЕдимРоссию.
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