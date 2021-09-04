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Таяние вечной мерзлоты пробудит смертельные вирусы

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Глобальное потепление и таяние вечной мерзлоты в Сибири могут привести к «пробуждению» опасных вирусов, заявил лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг.

По его словам, из-за таяния льдов в тайге и тундре Сибири древние болезни и вирусы этого региона могут вновь «пробудиться». Ученый призвал обратить особое внимание на риски, связанные с таянием вечной мерзлоты.

«Нельзя предугадать, какой вирус из существовавших в доисторическую эпоху или сотни тысяч лет назад может появиться снова. Они возвращаются. Я уверен, что существуют самые разные виды вирусов, с которыми мы никогда раньше не сталкивались», — сказал Рае Квон Чунг.

Российские ученые ранее уже обращали внимание, что таяние мерзлоты из-за потепления климата может привести к выходу на поверхность частей древних экосистем, в том числе вирусов. В частности, в останках мамонтов уже находили сибирскую язву.

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