Подсчитано потребление нефти каждым жителем России

Каждый россиянин в прошлом году опосредованно потребил около 840 килограммов нефти, рассказал заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок Сергей Колобанов.

Так, в России за прошлый год было переработано 270 миллионов тонн сырья — нефти и конденсата. На внутренний рынок для российских потребителей было отгружено примерно 123 миллиона тонн продуктов их переработки.

Колобанов отметил, что потребление нефти за год упало примерно на 11% — в 2019 году на одного жителя России приходилось примерно 940 килограммов. В это число входят также нефтехимические полупродукты для последующих переделов в конечные изделия.

Главными нефтепродуктами в России специалист назвал все виды моторного топлива: бензин, дизтопливо и авиационный керосин. На втором месте по использованию нефти находится дорожно-строительная отрасль, так как асфальт — это тяжелый остаток перегонки нефти.