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Эксперт подсказал простой способ выбрать вкусную шаурму

Источник:
Sputnik
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Фото: cafesahara.ru / CC0

Чтобы обезопасить себя от пищевого отравления при покупке шаурмы, следует покупать это блюдо в проверенных местах, рассказал эксперт по здоровому питанию, телеведущий и шеф-повар Сергей Синицын.

Если шаурма покупается в незнакомом месте, нужно следовать простым правилам. Основное — убедиться, что уличную еду из палатки уже проверили местные жители и продолжают ее активно покупать, отметил эксперт.

«Чтобы выбрать шаурму в незнакомом месте, есть несколько лайфхаков. Например, если у этой палатки еду покупают полицейские, или если там есть очередь и видно, что палатка с шаурмой давно стоит, а не новая, значит, этому месту доверяют», – сказал Синицын.

Шеф-повар также рассказал, что он делает, чтобы купленная им шаурма была не только безопасной, но и вкусной. Для этого следует подойти к продавцу и попросить сделать шаурму «как для себя».

«Если об этом сказать, то у человека будет уже не стандартный набор действий, а он будет представлять, как он для себя добавлял бы соус и прочие ингредиенты. У меня этот лайфхак работает», — заверил Синицын.

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