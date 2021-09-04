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Экипировка российских солдат ослепит противника

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российскую экипировку солдата будущего «Сотник» оснастят оптическими приборами для ослепления противника на большой дальности. Сейчас специалисты ведут соответствующие исследования.

«Сотник» — экипировка третьего поколения, которая должна заменить «Ратник». Ожидается, что «Сотник» начнет поступать в войска в 2025 году. В новую экипировку должны войти перспективные стрелковые комплексы, системы связи и жизнеобеспечения, активный экзоскелет.

Для повышения боевых характеристик «Сотник» планируется оснастить оптическими станциями, способными ослеплять противника на большой дальности, в том числе при наличии у него защиты органов зрения.

Приборы будут интегрированы в элементы экипировки. Теоретически ослепление сможет работать на дистанции до ста метров, такой прием эффективен в замкнутых пространствах или зданиях.

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Оборона #Армия
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