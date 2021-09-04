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Байкалу предрекли экологическую катастрофу

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Свалки и кладбища в недопустимой близости от воды несут серьезную экологическую угрозу для Байкала в период экстремального многоводья, заявил глава Минприроды Александр Козлов на полях Восточного экономического форума.

Министр уточнил, что на Байкале наступил период экстремального многоводья, в это время подтапливает территории в Бурятии и Иркутск. По прогнозам ученых, многоводье может продлиться несколько лет.

Козлов отметил, что специалисты Института водных проблем РАН уже порядка 20 лет предупреждали о потенциальных проблемах. Чтобы минимизировать угрозу, требуется планомерная работа по ликвидации таких потенциально опасных объектов.

Для каждого района министр призвал подобрать оптимальное решение. В частности, в некоторых случаях может потребоваться строительство инженерной защиты, которая позволит избежать подтоплений.

Иркутск
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