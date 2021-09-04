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Певица МакSим рассказала о первом желании после выхода из комы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © maksimartist, instagram.com/maksimartist

МакSим после тяжелой болезни еще ни разу не комментировала подробно пережитое, но в программе «Вечерний Ургант» рассказала смешную историю о первых словах после комы.

Певица заболела в начале июня. Она попала в больницу с двусторонней пневмонией и была введена в искусственную кому и провела без сознания почти месяц.

По словам МакSим, когда она пришла в себя, открыла глаза, то никто не мог поверить в это чудо. Ее спросили, что она хочет. Санитары готовы были выполнить любое ее желание.

«Я сказала: "Пожалуйста, роял-чизбургер, соус кисло-сладкий и кола безо льда"», — рассказала певица в телефонном разговоре с Иваном Ургантов в эфире вечернего шоу.

Певица в очередной раз поблагодарила всех, кто за нее переживал и поддерживал. Она заверила, что уже стоит на ногах и находится в здравом уме и рассудке. «Все на мне заживает как на собаке», — сказала МакSим.

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