Забайкалью компенсируют выплаты пострадавшим от паводка

Правительство России компенсирует бюджету Забайкалья выплаты гражданам, которые пострадали от паводка, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Средства возместят за оказание единовременной материальной помощи гражданам, а также компенсируют выплаты, связанные с полной или частичной утратой имущества первой необходимости. Использование выделенных средств поставили на контроль МЧС.

«В июне 2021 года в Забайкальском крае выпало большое количество осадков. Это привело к повышению уровня воды в реках и сильному паводку. В регионе был введен режим ЧС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация с паводками в Забайкальском крае обсуждалась на совещании о ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке, которое состоялось 27 июля в Южно-Сахалинске.